Tarantino müjdeyi verdi: 'Gelin' geri dönüyor

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, 15 yılın ardından, en sevilen filmlerinden olan ‘Kill Bill’ serisinin üçüncüsünü çekebileceğini açıkladı. Tarantino, her ne kadar bunun en az üç yıl süreceğini söylese de “Eli kulağında” dedi.

Son olarak ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Quentin Tarantino, yeni projesinin ‘Kill Bill: Vol. 3’ olabileceğinin sinyallerini verdi.

ABD’de SiriusXM radyosundan Andy Cohen’a konuşan Tarantino, Uma Thurman’ın hayat verdiği dünyanın en ölümcül kadını olan Gelin’in (The Bride) yani Beatrix Kiddo’nun hikâyesinin henüz bitmediğini söyledi.

'En az üç yılı var'

Quentin Tarantino, “Ne yapmak istediğime dair bir fikrim var. Çünkü saçma sapan bir macerayla ortaya çıkmak istemem, Gelin bunu hak etmiyor. O çok uzun ve zorlu bir savaş verdi. Şimdi gerçekten ilginç olabilecek bir fikrim var” dedi.

Ancak hayranlarına adeta sakin olmaları için çağrı yapan Tarantino, filmi tamamlamanın en az üç yıl sürebileceğini duyurdu.

Bundan önce bir tiyatro oyunu ve beş bölümlük bir dizi planladığını belirten ünlü yönetmen, “Ama kesinlikle eli kulağında” diye konuştu.

Thurman ile yemekte konuştu

Başrol oyuncusu Uma Thurman ile bir önceki gece birlikte yemek yediklerini söyleyen Quentin Tarantino, Gelin’in başına o zamandan beri neler geldiğini düşündüğünü ifade etti.

Tarantino, temmuz ayında serinin devamına dair bir soru karşısında “Eğer filmlerimden birinin devamını çekecek olsam, bu kesinlikle üçüncü bir Kill Bill filmi olurdu" demiş ve Thurman ile film üzerine konuştuklarını açıklamıştı.

Serinin ilk filmi olan ‘Kill Bill: Vol. 1’ 2003, ikincisi de 2004’te gösterime girmişti.

Gelin, kilisedeki nikâhı sırasında kurşunların hedefi olmuş, karnındaki bebeğini kaybetmişti. Girdiği komadan yıllar sonra komadan çıkan, ikinci filmde de diri diri gömülen Gelin, peşinden gelen suikastçılardan intikam almıştı.