Netflix Spotify'ın kuruluş hikayesini dizi yapıyor

İsveç merkezli Spotify’ın kuruluş hikayesi, Netflix’te yayınlanacak bir dizi oluyor. Dizinin ismi ve yayın tarihi henüz belli değil.

Spotify’ın kuruluşu ile ilgili dizinin yaratıcıları, senaryoyu 'Spotify Untold' isimli bir kitaptan yola çıkarak geliştiriyor. Dizi, Spotify’ın kuruluşuna ve son on yılda insanların müzik dinleme şeklini nasıl değiştirdiğine odaklanacak.

Netflix’in Uluslararası Orijinal Yapımlar Kuzey Avrupa Direktörü Tesha Crawford, “Spotify’ın kuruluş hikayesi, yerel bir hikayenin nasıl küresel bir etkiye sahip olabileceğinin harika bir örneğidir. Bu başarı hikayesini hayata geçirme konusunda gerçekten heyecanlıyız” dedi.

Spotify dizisi, yerel bir hikayenin küresel piyasaya etkisini anlatacak

Spotify’ın kuruluşuna odaklanacak dizinin yönetmen koltuğunda Per-Olav Sørensen oturacak. Filmin yapımını Yellow Bird UK isimli yapım şirket üstleniyor. Yellow Bird UK, diziye yapımcı olarak Berna Lavin’i görevlendirdi. Yellow Bird UK, yakında gösterime girecek 'Young Wallander' dizisinin de arkasındaki yapım şirketi.

Henüz bir isim verilmeyen proje, İsveçli teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve müzik korsanlığının doruğa çıktığı bir zamanda ücretsiz ve yasal müzik servisi yapan ortağı Martin Lorentzon’un etrafında şekillenecek.

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Netflix’ten yapılan açıklamaya göre Spotify’ın kuruluş hikayesine odaklanacak dizide İsveççe ve İngilizce beraber kullanılabilir. Dizinin ismi Netflix ve yapımcılar tarafından paylaşılmazken dizinin yayın tarihi de belli değil.