Yıldıray Şahinler'den Gemide filmiyle ilgili iddialara yanıt: Hayal ürünü

Erkan Can, Haldun Boysan ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı filmin Serdar Akar ile senaristliğini üstlenen Önder Çakar, bir sahnede oyunculara haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini iddia etmişti.

Filmin o sahnesinde oynayan Şahinler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım" diyerek Çakar'ı yalanladı.

Şahinler, şu ifadeleri kullandı:

"Gemide filminde oynadığımız bir sahneyle ilgili, haberimiz olmadan bize uyuşturucu verildiği iddiası hayal ürünüdür. Bırakın uyuşturucu maddeyi, kariyerim boyunca sahneye sarhoş çıkmadım. Haberim olmadan kimse bana uyuşturucu falan veremez. Gemide filminin çekimlerinde de böyle bir şey asla olmadı. Söz konusu sahnede yaptığı her şeyi önceden tasarlayıp prova ettim ve yönetmenimle konuştum. Her gülüş, her bakış benim tasarımımdır. Benim sanat eserimdir. Kamuoyuna saygılarımla."