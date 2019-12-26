Netflix, 2020 yılında üç Türk dizisi daha çekecek

Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, 2020 yılında üç Türk dizisi daha çekeceklerini duyurdu. Azzolino, Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinin, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı bir belgeselin yakın bir gelecekte platforma ekleneceğini söyledi.

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, uzunca bir süredir Türkiye'deki çalışmalarını da sürdürüyor. Platform, bugüne dek iki Türk dizisi çekti. Bunlardan bir tanesi 'Hakan: Muhafız' olarak isimlendiriliyordu ve büyük bir ses getirmişti. Netflix'in ikinci Türk dizisi ise 'Atiye' olarak isimlendiriliyor ve 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix kullanıcılarıyla buluşacak.

Atiye yarın, Türkiye de dahil olmak üzere 190 ülkede yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak olan Atiye, uzunca bir süredir özellikle de Türkiye'deki Netflix kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Ancak görünen o ki Netflix, ilerleyen dönemlerde de yeni Türk dizileriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam edecek.

Netflix'in Türkiye'yle ilgili 2020 yılındaki plan ve stratejilerine değinen Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino, Türkiye'nin Netflix için önemli ve uzun soluklu bir pazar olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1.5 milyon kullanıcı sınırını aştıklarını söyleyen Azzolino, Netflix'in 2020 yılında 3 yeni Türk dizisine daha sahip olacağını da belirtti. Azzolino, Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinin, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı bir belgeselin yakın bir gelecekte platforma ekleneceğini söyledi.