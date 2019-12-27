Meksika'da antik bir Maya sarayı keşfedildi

Meksika'nın Cancun şehrinde yarım futbol sahası uzunluğunda ve elit Mayaların yaşadığı bir saray keşfedildi. Keşfin sadece başlangıç olduğunu belirten arkeologlar, daha çok yapının ortaya çıkacağı tahmininde bulunuyor.

Arkeologlar, Meksika’da bin yıl önce Maya elitleri tarafından kullanıldığı düşünülen bir sarayı ortaya çıkardı.

Meksika Ulusal Antropoloji Enstitüsü (INHA) için çalışan antropoloji uzamları, Cancun şehrinin yakınında bulunan ve Kolomb öncesi Amerika'ya ait önemli bir arkeolojik bölge olan Kuluba'da bir sarayın bulunduğunu açıkladı.

Se ha localizado un palacio en la Zona Arqueológica de Kulubá, en Yucatán; voluminosa construcción cuyos vestigios materiales apuntan a dos fases de ocupación: periodo Clásico Tardío (600–900 d. C.) y Clásico Terminal (850–1050 d. C.).#Fotogalería 📷👉 https://t.co/Ab0HdKcNpE pic.twitter.com/PJtyYU3TOC — INAHmx (@INAHmx) December 26, 2019

​Sarayın 6 metre yüksekliğinde ve 55 metre uzunluğunda olduğunu belirten uzmanlar, insanların sarayda MS 600 ve 1050 yıllarında uzun bir süre için yaşadıklarını tahmin edildiğini ifade etti.

Sarayın bodrumu, merdivenleri ve dekoratif sütünler olan pilasterleri bölgede çalışan arkeologların çalışmaları sayesınde ortaya çıkarıldı.

Maya Uygarlığı, 250-900 arasındaki yıllarda, şu anki Meksika'nın güneyi, Guatemala, Belize ve Honduras'ın büyük bölümlerinde egemen olup o bölgeleri yönetti. Kuluba, geniş bölgelere yayılan ve büyük ticari ağa sahip diğer Maya kentleri olan Ek' Balam ve Chichen Itza antik kentleriyle önemli bağlantılara sahip oldu.

'Bu sadece bir başlangıç'

Sarayla ilgili konuşan arkeolog Alfredo Barrera, "Bu çalışma sadece bir başlangıç, sitedeki muazzam yapıları daha yeni ortaya çıkarmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Sarayın yanında Kuluba'nın orta meydanında ‘C Grubu’ olarak adlandırılan 4 yapı üzerinde çalışan Meksikalı uzmanlar, söz konusu yapıların adak taşı, iki konut kalıntılar ve fırın olduğu düşünülen yuvarlak bir yapıdan oluştuğunu söylüyor.

Çevredeki bölge arkeolojik yapıları havadan korumak için yeniden ağaçlandırıldı.

INAH, bölgenin 'orta vade' ziyaretçilere açılacağını ifade etti.