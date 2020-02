Netflix, abone olmayanların ücretsiz izleyebileceği filmler yayınlamaya başladı

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bugün milyonlarca aboneye sahip. Netflix aboneleri, platformda bulunan binlerce içerikten herhangi birini diledikleri gibi izleyebiliyorlar. Ancak bunca içeriğin sunulması için devasa bütçeler ayıran Netflix, bu hizmeti tabii olarak ücretsiz sunmuyor. Kullanıcılar, Netflix'in sunduğu farklı paketlerden bir tanesini seçerek, platformda bulunan içeriklere erişebiliyorlar.

Netflix uzun bir süredir, yeni kayıt olan bir kullanıcıdan doğrudan ödeme almıyordu. Platform, yeni kaydolan bir tüketiciye önce bir aylık deneme sürümü veriyor, ardından da ücret almaya başlıyordu. Ancak bu uygulama, geçen günlerde sona erdi.

Söz konusu kararın alınmasının ardından yapılan açıklamalarda, Netflix'in Türkiye'de yeni aboneler kazanmak istediği ve bu yüzden de farklı kampanyalar planlandığına değinildi. Şimdiyse Netflix Türkiye'deki yeni dönemin ilk kampanyası belli oldu. Bu kapsamda Netflix, bir ay ücretsiz kullanım imkanı sunmayacak olsa da üye olmadan film izleme imkanı sağlayacak.

Webtekno'nun aktardığına göre Netflix'in yeni kampanyası, platformdaki tüm filmleri içermeyecek. Şu an için sadece tek bir film, herhangi bir Netflix aboneliği olmadan izlenebilecek. Bu film, dün itibarıyla Netflix aboneleriyle buluşturulan 'To All the Boys: P.S. I Still Love You' isimli filmin önceki yapımı olan 'To All The Boys I’ve Loved Before'. Böylelikle kullanıcılar, 9 Mart'a kadar To All The Boys I’ve Loved Before'u ücretsiz ve herhangi bir abonelikleri olmadan izleyebilecekler.

Netflix böylelikle, popüler serilerinden bir tanesinin ilk filmini tüm tüketicilerle buluşturup, insanların devam filmi için meraklanmasını sağlamayı amaçlıyor. Ancak bu kampanyanın ne kadar etkili olacağına dair herhangi bir açıklama yapmak şu an için imkansız. İlerleyen dönemlerde Netflix'in açıklayacağı Türkiye'deki abone sayısı rakamları, yeni kampanyanın ne kadar etkili olduğunu gösterecek.