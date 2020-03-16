3 dizi, çekimlere koronavirüs nedeniyle ara verdi

12 sendika ve derneğin yeni tip koronavirüs nedeniyle dizi ve film setlerine 2 hafta ara verilmesi talebine ilk yanıt Limon Yapım ve Karga Seven Yapım’dan geldi. Yapımcılar, ‘Hekimoğlu’, ‘Savaşçı’ ve ‘Bir Annenin Günahı’ dizilerinin çekimine ara verileceğini duyurdu.

Sinema, televizyon ve reklam sektörü çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle setlere geçici süreyle ara verilmesini talep etti. Sendika ve derneklerin imzacısı olduğu açıklamada “‘Geç kaldık’ dememek için tüm yetkililere sektör bileşenleri olarak çağrımızdır” denildi.

Tele1'de yayınlanan habere göre çağrının ardından Limon Yapım 17 Mart’tan itibaren ‘Savaşçı’ ile ‘Bir Annenin Günahı’ dizi çekimlerine ara verdiklerini açıkladı.

Karga Seven Yapım da 'Hekimoğlu' dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini duyurdu.