Moskova müzeleri koleksiyonlarını internette yayımlıyor

Rusya'da başkent belediyesinin websitesi, 'Moskova Müzeleri' isimli bir bölüm açtı. Moskova'daki yaklaşık 40 müze, burada kısmen koleksiyonlarının fotoğraflarını paylaştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinaya alınan Rusya başkentinde belediyenin internet sitesi olan mos.ru’da yaklaşık 40 müze, koleksiyonlarındaki yapıtların çevrimiçi görüntülenmesi imkanını sundu.

https://union.catalog.mos.ru/ linkinden ulaşılabilen websitesinde açılan bölümde, Moskova Çağdaş Sanat Müzesi, Glazunov Galerisi gibi müzelerin yanısıra Nikolay Gogol, Marina Tsvetayeva, Vladimir Mayakovskiy gibi birçok önemli ismin müze evlerinden görüntüler var.

Siteye girenler ayrıca Moskova Kozmonotluk Anıt Müzesi ve Moskova Hayvanat Bahçesi koleksiyonunu da görebiliyor.