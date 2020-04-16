Sharon Stone: Maskülen algımı değiştirebilmek için Playboy'a yarı çıplak poz vermiştim

Ünlü oyuncu Sharon Stone, Hollywood’da 90'lı yıllarda ‘kadın düşmanlığının' hakim olduğunu belirterek vücuduyla barışmanın zaman aldığını söyledi. Stone, "İlk zamanlar fazla maskülen algılandım. Sırf bunu değiştirebilmek için Playboy'a yarı çıplak poz verdim" dedi.

1990'lı yılların fenomen oyuncusu Sharon Stone, Vogue dergisinin Almanca edisyonuna röportaj verdi.

Hollywood'da o yıllarda 'kadın düşmanılığının' hakim olduğunu söyleyen 62 yaşındaki oyuncu, bu algı nedeniyle uzun dönem dış görünüşünü sorguladığını ve kendisiyle barışmakta güçlük çektiğini söyledi.

1992 yapımı Temel İçgüdü filmiyle dünya çapında şöhret kazanan Stone, "Bir model ve oyuncu olarak kariyerime başladığımda, 'becerilebilir' terimi, 'çalışmaya uygun' ve 'kameraya uyumlu' ile eşanlamlıydı" diye konuştu.

Kendisinin ise kaslı ve atletik vücut yapısından dolayı maskülen algılandığını belirten Stone, "Bu algıyı değiştirebilmek için Playboy'a yarı çıplak poz vermiştim" dedi.

'Benden 3 yaş büyüktü ama beni yaşlı buldu'

90'ların kadın düşmanlığını bir örnekle açıklayan Stone, “Benden üç yaş büyük olan Mel Gibson, benim onun karşısına çıkmak için fazla yaşlı olduğumu düşünüyordu” dedi.

'Bedenimi tamamıyla kabul etmeden buradan dışarı çıkmayacağım' dedim'

2001 yılında, 43 yaşındayken felç geçiren Stone, bu hastalığın kariyerini kesintiye uğrattığını, yıllarca tedavi gördüğünü, konuşmayı ve hatta tekrar düzgün görmeyi öğrendiğini anlattı.

Kendini yeniden kabul etmeyi öğrenmenin yıllarını aldığını belirten Stone, “Kırklı yaşlarımda bir dönüm noktası vardı. Banyoya elimde bir şişe şarapla girip kapıyı kilitledim ve ‘Bedenimi tamamıyla kabul etmeden buradan dışarı çıkmayacağım’ dedim” şeklinde konuştu.

'İnternette gerçek hayatta hiç tanışmadığım erkeklerle tanıştım'

Şubat ayında bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme geldiği hatırlatılan Stone, internette gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanışma fırsatı bulduğunu söyleyerek şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ettiğini belirtti.

Ünlü yıldız 1984 ile 1987 yılları arasında senarist Michael Greenburg ile evli kaldı. 1998 ile 2004 yılları arasında ise gazeteci Phil Bronstein ile evliydi. Bu evlilikten şimdi 19 yaşında olan oğlu Roan dünyaya geldi. Stone, daha sonra tek başına oğulları Quinn (13) ve Laird’ı (14) evlat edindi.