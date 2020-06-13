Sinema tarihinin en büyük kahramanı seçildi

Sinema tarihinin en büyük kahramanları listesinin başında Harrison Ford’un canlandırdığı Indiana Jones yer aldı.

Indiana Jones voted Greatest Ever Movie Hero by Empire readers: https://t.co/brFEpfebCr pic.twitter.com/VHez3aQwVq — Empire Magazine (@empiremagazine) June 9, 2020

Empire dergisinin okurlarına göre, ikinci en popüler film kahramanı ‘Alien’ filminin başkarakteri olan ve Sigourney Weaver tarafından canlandırılan Ellen Ripley oldu.

Marvel Sinematik Evreni’nden Iron Man de üçüncü sırada yer aldı.

Top-10’a ayrıca Kaptan Amerika, Stars War’dan Luke Skywalker ve Prenses Leia, Batman, Superman ve Black Panther girdi.