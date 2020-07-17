Müzisyen Tuluyhan Uğurlu: Türkiye'nin Ayasofya kararını eleştirmek kimsenin haddi değil

Müzisyen Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Uğurlu, "Türkiye'nin Ayasofya ile ilgili vermiş olduğu kararı eleştirmek ve bu konuda söz söylemek kimsenin haddi değildir" dedi.

Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararıyla ilgili olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'a değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya ile ilgili bir bestesi bulunan Uğurlu, "Eserimin en önemli noktasına Ayasofya'yı koydum. İstanbul'un ruhunu oluşturan Ayasofya benim eserimin de ruhunu oluşturdu. 'Dünya Başkenti İstanbul'u bugüne kadar 600'e yakın konserde seslendirdim. Ancak İstanbul için yazacaklarım bitmemişti. 2010 yılında 'Sonsuza Kadar İstanbul' albümümde İstanbul'un yaşanmışlıklarını müzikle anlatmaya devam ettim. Ayasofya bence aynı Selimiye, Süleymaniye, Sümela Manastırı, Akdamar Kilisesi, Aya İrini Kilisesi, Sultanahmet Camii gibi bu toprağın has evladıdır" dedi.

Söz konusu karara yöneltilen tepkileri eleştiren Uğurlu, şöyle devam etti:

"Ayasofya bu topraklara aittir hiçbir şekilde başka bir millet ya da medeniyetin Ayasofya hakkında söz söylemeye hakkı yoktur çünkü bu dışarıdan söz söyleyenlerle Ayasofya'nın ait olduğu Anadolu medeniyetinin hiçbir alakası yoktur. Ayasofya bizimdir, aynı sizin, benim gibi bu toprağın has evladı, öz evladıdır.

O yüzden Türkiye'nin Ayasofya ile ilgili vermiş olduğu kararı eleştirmek ve bu konuda söz söylemek kimsenin haddi değildir. 'Dünya Başkenti İstanbul' ve 'Sonsuza Kadar İstanbul' projeleriyle ben, yıllardan beri İstanbul'un dünyanın sanat, kültür, ekonomi, bbilim başkenti olması için tüm platformlarda çabalarımı sürdürüyorum. İstanbul'un bir dünya başkenti olması için konserlerime, projelerime devam ediyorum."