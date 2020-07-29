Filistin'deki hastane yararına satışa çıkarılmıştı: Banksy’nin üç parçalı tablosu 2.2 milyon sterline satıldı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, sığınmacı krizine dikkat çekmek amacıyla yaptığı ‘alışılmadık’ üç parçalı tablosu, açık artırmada 2.2 milyon sterline satıldı. Satıştan elde edilen gelir, Filistin’de Beytüllahim kentindeki bir hastaneye bağışlanacak.

Banksy’nin romantik dönem deniz manzarası gibi görünen ancak kıyıya vuran can yelekleriyle beklenmedik bir etki yaratan ‘Akdeniz Manzarası 2017’ adlı üç parçalı tablosu İngiltere’nin başkenti Londra’da Sotheby’s’de açık artırmaya çıkarıldı.

Başlangıçta 800 bin ile 1.2 milyon sterlin arasında fiyat biçilen tablolar, ismi açıklamayan iki kişi arasında yaşanan çekişme nedeniyle tam 2.2 milyon sterline satıldı. Sotheby’s, bunun Banksy’nin eserleri için bugüne kadar ödenen ikinci en yüksek tutar olduğunu belirtti.

Banksy is donating his 'Mediterranean Sea View' (2017) triptych paintings to raise money for the BASR hospital in Bethlehem #Banksy #Art #StreetArt

↓https://t.co/Ewgp2Oi6Dh pic.twitter.com/AEwr2OYXrQ — MHD / Graphic Design (@MHD_Studio) July 28, 2020

Banksy, bu tabloları, Batı Şeria’da İsrail ve Filistin'i birbirinden ayıran duvarın hemen karşısında yer alan oteli The Walled Off Hotel (Duvarın arkasındaki otel) için yapmıştı. 2017 yılından bu yana otelin lobisinde asılı duran tablolar, Beytüllahim kentindeki BASR hastanesi yararına satışa çıkarılmıştı.

Satıştan elde edilen gelirle, hastaneye akut felç ünitesi ve çocuklar için rehabilitasyon ekipmanları alınması planlanıyor.