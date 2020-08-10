Diyarbakırlı fotoğraf sanatçısına ‘Büyük Usta’ unvanı verildi

Diyarbakırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Masum Süer’in uluslararası fotoğrafçılık kurumlarından aldığı unvanların sayısı 20’yi buldu. 3 kurum tarafından aynı zamanda ‘Ömür Boyu Onursal Üye’ olarak kabul edilen Süer’in son unvanı Hindistan’da faaliyet gösteren Green Go Fotoğraf Kulübü’nden geldi. Kulüp, Süer’e, fotoğraf sanatı alanında en büyük unvan olan ‘Büyük Usta (Grand Master)’ unvanını verdi.

20 onursal üyelik unvanları verildi

Son yıllarda çalışmalarını uluslararası alanda yoğunlaştıran ve aynı zamanda Bangladeş Phoenix Photoğraf Derneği’nin Türkiye Temsilcisi olan Süer, uluslararası yarışma ve etkinliklerde gösterdiği başarıdan dolayı 2016 yılının sonunda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu FIAP tarafından resmen ‘sanatçı’ olarak tanınarak AFIAP unvanı ile 2018 yılı sonunda da ‘mükemmel sanatçı’ EFIAP unvanı ile ödüllendirildi.

Süer’e, aralarında Amerika, Kanada, Hindistan, Singapur, Romanya, Bangladeş ve Mısır’ın da bulunduğu bazı ülkelerde toplam 20 onursal üyelik unvanları verildi. 3 fotoğraf kurumu tarafından da ‘Ömür boyu onursal üye’ olarak tanındı.

Bu unvanlar arasında, Amerikan Fotoğraf Derneği PSA’nın PPSA yani ‘ustalık’ unvanı ve Kanada’daki Işığın Ustası Derneği’nden aldığı ‘Işığın Ustası’ unvanları da var. Sanatçıya verilen unvanların en önemlisi ise son olarak Hindistan’dan Green Go Fotoğraf Kulübü’nden kazandığı ‘Büyük Usta’ (Grand Master) unvanı oldu. Bu unvanın, Süer’e, “uluslar arası alanda fotoğraf sanatının gelişmesi için yaptığı büyük katkılarından dolayı verildiği” belirtildi.

© Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakırlı fotoğrafçı sanatçısına ‘Büyük Usta’ unvanı verildi

Fotoğrafçılıkta en büyük unvan

Mehmet Masum Süer, ilk defa böyle önemli bir unvanı kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Birçok ülkeden ödüller ve unvanlar aldım ama beni en çok mutlu eden ve onurlandıranı son olarak Hindistan’daki Green Go Kulübü’nden aldığım Grand Master yani ‘Büyük Usta’ unvanım oldu. Çünkü bu unvan, fotoğraf sanatı alanında, kurumların verdiği en büyük unvandır. İlgilerinden dolayı Kulüp Başkanı Sayın Narendu Ghosh’a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Maalesef son yıllarda bölgemizde ve Diyarbakır’da gelişen bazı olaylar ve ekonomik sorunlar yüzünden çalışmalarım büyük sekteye uğradı. Bir süredir yeni projeler üretemiyorum ve sergiler açamıyorum. Sorunlar ortadan kalkarsa ve şartlar elverirse İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında özellikle bazı Avrupa ülkelerinde de sergiler açmak istiyorum.”

Süer, özellikle son 5 yılda katıldığı uluslararası fotoğraf yarışmalarından aralarında altın madalyaların da olduğu çok sayıda ödül kazandı, birçok sergide fotoğrafları sergilendi ve yarışma kataloglarında yer aldı.