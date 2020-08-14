Ay Yapım duyurdu: Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı

Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven’in, Ay Yapım imzalı Babil dizisinde yer alıp almayacağı iddiaları gündemdeydi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Ay Yapım, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak, Ozan Güven’in yeni sezonda dizide yer almayacağını açıkladı.

Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkında yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kamuoyunun bilgisine sunarız. #ayyapim Ay Yapım (@ayyapim)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Ağu, 2020, 8:25öö PDT )

Ozan Güven dışında Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı dizinin tanıtım çekimleri, Güven olmadan yapıldı ve yakın zamanda yayınlanacak.