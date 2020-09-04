Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' romanı ilk kez Kürtçe’ye çevrildi

Türkiye'de Kürtçe yayın yapan Nûbihar Yayınevi, Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin dünyaca ünlü yapıtı Suç ve Ceza romanını Kürtçe’ye çevirdi.

Kitabın Türkçe baskısından Kürtçe’ye çeviriyi Medeni Öğüt yaptı.

Daha önce de, bir diğer dünyaca ünlü Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un 'İnsan Ne İle Yaşar' eserini Kürtçe'ye çeviren yayınevi, 'Sûc û Ceza' ismiyle yayınlanacak kitabın yakın zamanda raflarda olacağını bildirdi.

Dünya edebiyatını derinden etkileyen, hukuk ve siyaset başta olmak üzere bir çok alana ilham kaynağı olan Suç ve Ceza, 1866 yılında yayınlandı. Bir baş yapıt niteliğindeki kitap, Rus edebiyatının klasik anlamda ilk büyük romanı olarak kabul ediliyor.

Sûc û Cezaya Dostoyevskî êdî bi Kurdî ye.

Di demeke nêz de...📖 pic.twitter.com/sLa7tGTkvt — Nûbihar (@nubihar) September 2, 2020

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