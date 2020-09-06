Van'daki kazılarda takılarıyla birlikte bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı

Van'ın Çavuştepe Kalesi'ndeki Nekropol’de sürdürülen arkeolojik kazılarda, Urartulara ait yeni bilgilere ulaşılmaya devam ediliyor. Prof. Dr. Çavuşoğlu, bu yıl yapılan kazı çalışmalarında soylu bir ailenin 2-3 yaş arasında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini üzerinde takılarıyla ortaya çıkardıklarını söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından yaptırılan, 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve Nekropol’deki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her geçen gün yeni veriler ortaya çıkarılıyor. Yapılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşılıyor.
YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında üzerinde takılarıyla birlikte 2-3 yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri bir bebek iskeletini ortaya çıkardıklarını söyledi.
Burada gömülen bebeğin soylu bir aileye ait olduğunu düşündüklerini belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Bu yıl içerisinde bulduğumuz bebek iskeleti, 2-3 yaş arasında bir bebek iskeletiydi. Üzerindeki bütün takılarıyla birlikte özellikle süslendiğini bize gösteriyor. Süslemede de kollarında bronzdan pazıbentler, boyun kısmında ise çok güzel bir kolye. Yani boncuklardan oluşan ve ortasında kırmızı kumtaşından oluşan bir kolye gerdanlık vardı. Bu da soylu bir ailenin bebeği olduğunu bize gösteriyor çünkü özenli yerleştirilmiş. Muhtemelen defnedilirken ailesi tarafından çok büyük acılar yaşanmıştır."
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