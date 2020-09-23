Cem Yılmaz: Sözelcilere kalsak yanmıştık, dünya meselelerini çözenler hep sayısalcı

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Cem Yılmaz, komplo teorilerinden bahsettiği bir bölümde, sözelci ile sayısalcıları karşılaştırarak, "Sözelcilere kalsak yanmıştık. Şu an bak dünyadaki meselelere, çözenler hep sayısalcı" ifadelerini kullandı.