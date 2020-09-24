İmamoğlu, kavuk projesini anlattı

Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alanda çalışacaklarını belirtti. İmamoğlu, "Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğun eski ve yeni sahipleri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’daki Başkanlık Konutu’nda ağırladı. İmamoğlu, Öztekin ve Çoruh’a kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacakları söyledi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 20 Eylül’de düzenlenen törenle, Rasim Öztekin’den Şevket Çoruh’a devredilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene, görüntülü mesaj yollamıştı.

Öztekin ile Çoruh’u Florya’daki Başkanlık Konutu’nda ağırlayarak tebriklerini ileten İmamoğlu, oyuncularla kavukla ilgili niyetini paylaştı. “Siz gelmeden, Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat’la konuştuk” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Kavuk, gerçekten çok kıymetli bir simge. İstanbul, neticede bunun başlangıcı ve ev sahibi. Simgesel bir yerde hem tarihsel sürecini anlatan hem de alan kişilerin büstlerinin olduğu, yarın bir başka olduğunda da devam edebilecek bir tanzimle, böyle bir alanı İstanbul’a hazırlamak istiyorum dedim arkadaşlarıma. Sizin de fikrinizi alalım. Sizlerin uygun gördüğü metin ve tasarım çalışılması üzerine ya da sizin davet edeceğiniz başka kişiler de olabilir, Ferhan Bey gibi. Biz, bir çalışma yapalım buna. Kalıcı ve dokunulmayan bir yer olmalı diye konuştuk. Böyle bir niyetim var. Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı orada."

İmamoğlu’nun önerisini olumlu karşılayan Öztekin, “Esas o olmalı. Bunlar da alanlar olmalı” dedi. Öztürk ve Çoruh, gerçekleşen sohbette İmamoğlu ile kavuğun devrinden kaynaklı tartışmalar ve pandemi nedeniyle yaşadıkları zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştı. Sanatçıların bu süreçte yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve bu konuda çalışmaları bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Bunu tek başına İBB çözebilir mi; emin değilim. Ama bunu bırakmayacağız” dedi.