Türk yapımı 'Gölgeler İçinde' filmine, Moskova Film Festivalinde jüri özel ödülü

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen 42. Uluslararası Moskova Film Festivalinin kapanışı dolayısıyla 'Rusya' tiyatrosunda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde Rus Andrey Zaytsev yönetmenliğindeki 'Kuşatma Günlüğü' filmi 'Altın Aziz Georgiy' ana ödülünü kazandı. 'Gümüş Aziz Georgiy' jüri özel ödülüne, senaristliğini ve yönetmenliğini Erdem Tepegöz’ün yaptığı Gölgeler İçinde filmi layık görüldü. Festivalin en iyi yönetmen ödülünü İngiliz Rishi Pelham, 'Hilda' filmiyle aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülünü 'Yağda Peynir Gibi' filmindeki rolüyle İsrailli Gur Bentvich'e kazanırken, en iyi kadın oyuncu ödülü, 'Hilda' filmindeki performansıyla İngiliz Megan Pervis'e verildi. Güney Koreli Gvanço Çon'un yönetmenliğindeki 'Noktürn', en iyi belgesel ödülünü kazandı. En iyi kısa film ödülü, Mısırlı Sameh Alaa'nın 'Yüzünü Unutmaya Korkuyorum' filmine verildi. Festivalde, senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği 'Ceviz Ağacı' filminin uluslararası prömiyeri gerçekleştirildi.

'Bu ödüller bizim için çok önemli'

Yönetmen Erdem Tepegöz, törenin ardından yaptığı açıklamada, filminin jüri özel ödülünü kazanmasından mutlu olduğunu söyledi. Yedi yıl önce gerçekleşen 35. Uluslararası Moskova Film Festivali’ne 'Zerre' filmiyle katıldığını ve 'En İyi Film' ödülünü kazandığını hatırlatan Tepegöz, "Bu ödüller bizim için çok önemli. Bunlar, yeni filmlerin yapımındaki yolları daha kolay geçmemizi sağlıyor" dedi.

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu Gölgeler İçinde filmiyle Antalya’da devam eden 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne de katıldıklarını dile getiren Tepegöz, bu tür festivallerin izleyiciye ulaşma açısında büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.