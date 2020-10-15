İlk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikalı drama dizisi Dexter, geri dönüyor.

Sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile dönüşünü duyuran Dexter, hayranlarını heyecanlandırdı.

Dexter'ın 23 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan final bölümü ile izleyicilerine veda etmişti.

Popüler Amerikan drama dizilerinden biri olan Dexter'da baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı’nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan’ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır.

Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlanmıştır. Darkly Dreaming Dexter romanı, Jeff Lindsay’ın Dexter romanlarının ilkidir. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerdeki sezonları, tamamen romandan bağımsız bir şekilde hazırlanmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos uyarlamalarla ilgilenmiştir.