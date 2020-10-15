RTÜK: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını belirterek lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamada mevzuat gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığı ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkların başladığı kaydedildi.

"Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir."

Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 15, 2020

Üst Kurul, pazartesi günü yaptığı açıklamada internet ortamında yayın lisansı olmadan hizmet verdiğini tespit ettiği, aralarında Spotify ve FOXplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdığını duyurmuştu.