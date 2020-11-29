Darth Vader'in vücut bulduğu İngiliz aktör David Prowse, 'öbür tarafa geçti'

Dünya sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan Darth Vader'i canlandıran aktör David Prowse, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hollywood'un en meşhur film serisi Yıldız Savaşları'nın gücün karanlık yüzünü yansıtan karakteri Darth Vader'in maskeli ve kostümlü halini oynayan İngiliz aktör David Prowse'un kısa süren bir hastalığın ardından öldüğü belirtildi.

R.I.P David Prowse he will not be forgotten May the force be with you. pic.twitter.com/tqL1NrwgwO — Darth Vader (@vader66_lord) November 29, 2020

Yıldız Savaşları'nın kült sözü "Güç seninle olsun"a atıf yapan menajeri Thomas Bowington, Prowse'un 85 yaşında ölümünü teyit eden açıklamasında şöyle dedi:

"Güç hep onunla olsun! Pek çok canavarı oynamasıyla meşhur olmasına rağmen benim için ve kendisini tanıyan ve birlikte çalışan herkes için o bizim yaşamlarımızda bir kahramandı."

rest in peace david prowse ✨❤️



thank you for bringing darth vader to life. for being a fan favourite for star wars fans for generations.



may the force be with you ❤️ pic.twitter.com/yr4AvfVUOF — amy 🦋 RIP DAVID PROWSE ✨ (@bnskywker) November 29, 2020

ABD'li aktör James Earl Jones,'un seslendirdiği ve bunun için 2012'de onursal Oscar aldığı Darth Vader'in maskesinin gerisindeki yüz, siyah giyiminin altındaki vücut olan 1.98 santim boyundaki David Prowse, oyunculuğunun yanısıra vücut geliştirmeci ve halterciydi.

Darth Vader actor David Prowse has passed away at the age of 85 pic.twitter.com/G7a2UJI9ts — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 29, 2020

Yıldız Savaşları'nın ve seride karanlık tarafa geçen Anakin Skywalker'ın Sith alemindeki kişiliği Darth Vader'in hayranları, aktörün ölüm haberi üzerine Twitter'da yaslarını paylaştı.

Prowse'un 'efsane' olduğundan söz eden hayranlar, 'sinema tarihindeki en ikonik kötü adamı canlandırdığına' dikkat çekti.

RIP David Prowse. A gentleman and scholar and the man responsible for bringing the physicality to the most iconic villain in the history of cinema, Darth Vader. Godspeed sir. pic.twitter.com/oyJR2bjzfU — Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) November 29, 2020

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