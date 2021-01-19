Tiyatro ve sinema oyuncusu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Bülent Yıldıran'ın vefat haberini, Oyuncular Sendikası Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda "Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımuz sağolsun 🙏#BülentYıldıran pic.twitter.com/ouJ6dSUQj5 — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) January 19, 2021

Bülent Yıldıran kimdir?

Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne'de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra seslendirme de yapan sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları, sinema ve diziler ise şöyle:

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!, Azizname, Yarasa, Beş Para Etmez Varyete, Tesadüfen Kadın, Dar Ayakkabıyla Yaşamak, Bir Valize Ne Sığar Ki?, Öyle ya da Böyle, Aşk Tesadüfleri Sever, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Komşu Köyün Delisi, Ümit Milli, Felek Ne Demek?, Keloğlan Masalları, Alim Dayı.