Gina Carano, sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'The Mandalorian' dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Disney Plus dijital platformunda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde 'Cara Dune' karakterini canlandıran Gina Carano, yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından diziden kovuldu.

Söz konusu paylaşımda Carano, 'Nazi Almanyasında Yahudi olmayı ABD'nin kutuplaşmış siyasi iklimine' benzetti.

Carona paylaşımında “Yahudiler sokaklarda Nazi askerleri tarafından değil, komşuları tarafından dövüldü… hatta çocuklar tarafından da. Tarih yeniden yazıldığından, bugün çoğu kişi, Nazi askerlerinin binlerce Yahudiyi ayırt edebilmesi için, hükümetin ilk önce insanları kendi komşularından sadece Yahudi oldukları için nefret etmelerini sağladığını farkında değil. Bunun birinden sadece siyasi görüşleri nedeniyle nefret etmekten ne farkı var?" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun bu paylaşımı, ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzettiği yorumlarını beraberinde getirdi. 38 yaşındaki oyuncu gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını silse de Twitter'da Mandalorian'ın kadrosundan çıkarılması için başlatılan #FireGinaCarano (GinaCarano'yu kov) etiketi dünya gündemine oturdu.

'İğrenç ve kabul edilemez'

Tepkilerin ardından, dizinin yapım şirketi Lucasfilm "Gina Carano’nun Lucasfilm’le herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur" açıklaması yaptı. Açıklamada, ayrıca "İnsanları kültürel ve dini kimlikleriyle aşağılayan sosyal medya paylaşımları iğrenç ve kabul edilemez" denildi.

Oyunculuk kariyerinden önce MMA dövüşçüsü olan Carano, daha önce de ABD’de 2020 Başkanlık seçimlerinin hileli olduğuna dair ve maske takanlara yönelik eleştiri içerin paylaşımlarda bulunduğu için tepki çekmişti. Hollywood Reporter’ın iddiasına göre, Lucasfilm Carano’yu kovmak için fırsat kollarken, son olayın buna zemin hazırladığı belirtildi.

Carano, Star Wars evreninde geçen The Mandalorian dizisinin kadrosundan çıkarılmasaydı, öne çıkan karakterlerden biri olan Cara Dune için ayrı bir dizi projesi de düşünülüyordu.