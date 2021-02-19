Mortal Kombat filminden ilk fragman geldi

Oyun dünyasının popüler serilerinden biri olan Mortal Kombat'ın yeni film uyarlamasından ilk fragman geldi.

İlk kez 1992 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok oyun ile karşımıza çıkan Mortal Kombat serisinin yeni filminden ilk fragman paylaşıldı.

Daha önce 1995 yılında beyazperdeye uyarlanan Ölümcül Dövüş – Mortal Kombat’ın bu yeni versiyonunun yönetmen koltuğunda ilk uzun metrajlısına imza atan Simon McQuoid oturuyor. Filmin yapımcıları arasında, son yıllarda hem yapımcı hem de yönetmen olarak gişede başarı yakalayan işlere imza atan James Wan da bulunuyor.

Mortak Kombat’ın oyuncu kadrosunda Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Joe Taslim, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Chin Han, Josh Lawson, Max Huang ve Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor. Liu Kang, Kano, Sub-Zero, Sonya Blade, Jax Briggs ve Kung Lao gibi video oyunu serisinin popüler karakterleri bu yeni film uyarlamasında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Mortal Kombat filmi, WanerMedia’nın vizyona girdiği gün HBO Max‘te yayınlayacağı filmleri arasında yer alıyor. ABD’de 16 Nisan’da vizyona girecek gün, aynı gün HBO Max’te de ekrana gelecek. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 9 Nisan 2021.