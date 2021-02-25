Van Gogh’un sergilenmemiş eseri Montmartre 10 milyon dolara açık artırmada.

Ünlü ressam Vincent van Gogh'un Fransa'da yaşadığı dönemde yaptığı 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 10 milyon dolara Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor. Eserin ayrıca 25 Mart'ta 3 ayrı şehirde sergileneceği belirtildi.

Batı dünyası sanat tarihinin dünyaca tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Gogh’un, Fransa'nın başkenti Paris’in yerleşim yerlerinden Montmartre’deki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak.

After 100 years in a private collection, a Vincent van Gogh painting will come up for auction at Sotheby's, marking the first time it's been seen publicly since its creation https://t.co/dgyjIUj05s — ARTnews (@artnews) February 24, 2021

​Hiç bir yerde sergilenmeyen 134 yıllık 'Scène de rue à Montmartre' tablosu, 25 Mart'ta 10 milyon dolara Sotheby’s Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Söz konusu eser, Montmartre'da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süre tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.

Eser 25 Mart'a kadar Sotheby's'in Paris, Amsterdam ve Hong Kong'daki müzayede evlerinde sergilenecek.