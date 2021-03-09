Nükhet Duru tehdit edildiğini söyledi, hakkındaki iddialara yanıt verdi: Tamamı uydurma

Nükhet Duru, ‘Duru Olmak’ belgeselinin yönetmeni Mustafa Tunç ile karşı karşıya geldi. Tunç tarafından tehdit edildiğini söyleyen sanatçı, "Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır" dedi.

Nükhet Duru’nun geçen yıl yayınlanan son albümü 'Hikayesi Var'ın hazırlanma sürecini anlatan 'Duru Olmak' belgeseliyle ilgili sular durulmuyor.

Önce Ali Kocatepe, Duru’nun albümünde üç şarkısını izinsiz kullandığını söyledi. Ardından belgeselin yönetmeni Mustafa Tunç, belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını ifade ederek hakkının yendiğini söyledi ve Nükhet Duru’ya olan kırgınlıklarını anlattı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Duru sessizliğini bozdu ve suçlamalarla ilgili konuştu.

"Mustafa Tunç (Mu Tunç) isimli kişinin iftira ve yalan dolu sözleri karşısında açıklama yapmam gerekiyor" diyen Duru, şöyle devam etti:

"Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir ‘emek sömürüsü’ demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım. Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır.

Bu kişi ‘Nükhet Duru’ ve ‘Hikayesi Var’ albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 yıldır sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir. Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir."

'Kayıtlara el koydu'

Belgeselin kayıtlarına Mustafa Tunç’un el koyduğunu söyleyen Duru, şöyle devam etti:

"Belgeselin yayını için yapımcımızın dijital platform ile anlaşması sonrasında Tunç’un tutumu şantaja dönüşmüştür. Önce telefonlara cevap vermemiş, sonra da taleplerini yükseltip, yapımcımıza baskı kurmaya çalışmıştır.

Kişi hızını alamamış ‘Dijital platform gelirinin tamamını istiyorum, yoksa basında Nükhet Duru aleyhine konuşacağım’ diyerek tehdit etmiştir. Belgeselin (Dijital platforma yüklenen dışında) bir kopyası dahi elimizde yoktur, Mustafa Tunç kayıtlara el koymuştur."

'Tüm ücretler Tunç’a ödendi'

Duru, "Belgeselin tüm masraflarını ve maliyetini yapımcı firma ödemiştir, Mustafa Tunç’a da ücretleri ödenmiştir. Tüm bunlar belgelidir, mahkemeye ibraz edilecektir" dedi.

'Emeklerim tecavüze uğradı'

Mustafa Tunç’un konuya dair açıklamasında ise şunlar yer aldı: