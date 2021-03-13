46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında bu yıl 46'ncısı gerçekleştirilen Cesar Sinema Ödülleri töreninde, Fransız yönetmen Albert Dupontel'in yönettiği 'Adieu Les Cons' en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü. Dupontel ise bu filmle en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Albert Dupontel’s ‘Bye Bye Morons’ Wins Best Film at France’s 46th Cesar Awards https://t.co/v0sAgT5kDg pic.twitter.com/55Q5J91Jfe — Variety_Film (@Variety_Film) March 12, 2021

© REUTERS / Bertrand Guay En iyi kadın oyuncu ödülü 'Antoinette dans les Cevennes' filminde rol alan Laure Calamy'e verildi.

Sami Bouajila da 'Un fils' filminde gösterdiği performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Fransız yönetmen Sebastien Lifshitz'in yönettiği 'Adolescentes' en iyi belgesel filmi seçildi.

En iyi yabancı film ödülü ise Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in 'Drunk' adlı yapıtına verildi.

© REUTERS / Thomas Samason Tina Baz, 'Adolescentes' filmiyle en iyi montaj ödülüne layık görüldü.

En iyi animasyon film ödülü Aurelien Froment'in 'Josep'e gitti.

© REUTERS / Pascal Le Segretain En iyi kısa film ödülü Sofia Alaoui'nin 'Qu'importe si les betes meurent' adlı eserine gitti.

Fathia Youssouf, Maimouna Doucoure'nin yönettiği 'Mignonnes' filminde gösterdiği performansla en iyi umut veren kadın oyuncu ve Jean-Pascal Zadi, 'Tout simplement noir' filmindeki performansıyla en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi.