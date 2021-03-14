Frida Kahlo Müzesi ziyarete yeniden açıldı

Frida Kahlo'nun müze olan ve Casa Azul (Mavi Ev) adı verilen evi, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen ziyaretlere yeniden açıldı.

1958’den bu yana müze olan Frida Kahlo'nun evi, Frida’nın hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Frida, Dieogo ile evlendikten sonra bir süre bu evden ayrılmış olsa da yine Coyoacan’daki ailesinin yanına, yani bu eve dönmüş ve Dieogo ile birlikte 1929-1954 yılları arasında bu evde yaşamıştı.

WATCH: Frida Kahlo's ‘Blue House’ – a popular tourist attraction in Mexico City – reopens for visitors pic.twitter.com/cNIGbC8IPL — Reuters (@Reuters) March 13, 2021

​Frida’nın Long Live Life, Frida and the Caesarian Operation, Portrait of My Father Wilhelm Kahlo gibi önemli eserlerinin yer aldığı müzede, ressamın kıyafetleri, koltuk değnekleri, korseleri ve ilaçları da bulunuyor.

Müzedeki 22 bin belge, 6 bin 500 fotoğraf, dergi ve süreli yayınlar, kitaplar, düzinelerce çizim, kişisel eşyalar, kıyafetler, oyuncaklar, Frida ve Diego’nun hayatına dair ipuçları veriyor.