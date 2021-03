Drake müzik tarihine geçti: Billboard 100 listesinde üç şarkısı birden ilk üçe çıkan ilk sanatçı

Ünlü şarkıcı Drake, Scary Hours 2 albümüyle müzik tarihine geçti. Billboard 100 listesinde üç şarkısı birden ilk üçe çıkan ilk sanatçı oldu.

Drake’in What’s Next şarkısı birinci, Wants and Needs şarkısı ikinci ve Lemon Pepper Freestyle şarkısı da listede üçüncü sırada yer aldı.

Drake’in müzik listelerini tekeline alması ilk kez olmuyor. 2019’da Billboard’un hit listesinde en fazla şarkıyla yer bulan isim olarak Beatles’ın rekorunu kırmıştı.

Gerçek adı Aubrey Graham olan Kanadalı rap’çi Drake, geçen yıl çıkardığı Toosie Slide şarkısıyla üçüncü kez Billboard 100 listesine bir numaradan girerek tarihi başarı elde etmişti. Billboard 100 müzik listesine üç kez bir numaradan giriş yapan ilk erkek şarkıcı olmuştu.