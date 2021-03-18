Boşanma sürecinde yeni iddia: Jolie, Pitt'in şiddet uyguladığına dair kanıt sunmaya hazır

Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Jolie ve Pitt'in çetrefilli boşanma davasıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Mahkemeye sunulan belgelerin kaynak gösterildiği The Blast haberinde Jolie'nin kanıt sunmaya hazır olduğu, çocukların da bu yönde ifade verebileceği öne sürüldü.

Başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp 2014'te evlenen ama bundan 2 yıl sonra ayrılık kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, çocukların velayeti nedeniyle zorlu geçen boşanma süreci henüz tamamlanmış değil. Bununla birlikte Jolie tarafından, ayrılık sonrası gündeme gelen aile içi şiddet iddialarını destekleyen bir adım geldiği iddia edildi.

EXCLUSIVE: Angelina Jolie wants to bring up past domestic violence allegations in divorce with Brad Pitt https://t.co/7CqpqFzmbl — The Blast (@TheBlastNews) March 17, 2021

​The Blast sitesinin aktardığına göre Jolie mahkemeye sunduğu 12 Mart tarihli yeni belgelerde 'aile içi şiddete yönelik kanıt sunmaya hazır ve istekli olduğunu' ifade etti.

Jolie aynı gün henüz reşit olmayan çocuklarının ifadesinin alınabilmesi için de bir dilekçe verdi.

Çiftin evlat edindikleri Maddox, Pax ve Zahara dışında Shiloh, Knox ve Vivienne adlı 3 biyolojik çocuğu var. Maddox 19, Pax 17, Zahara 16, Shiloh 14, ikizler Knox ve Vivienne de 12 yaşında.

Pitt’in, en büyük evlatlık oğulları Maddox’la içkili bir haldeyken kavga ederek ona şiddet uyguladığı, Jolie’nin de boşanma kararını bu olay sonrası aldığı iddia edilmişti.