Nefesler tutuldu: Oscar ödülleri bu gece sahiplerini buluyor

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri, bu yıl 93'üncü kez sahiplerini bulacak.
Oscar Törenleri, Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Gecede, 23 dalda ödüller sahiplerini bulacak.
Gecenin favorileri
Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı “Nomadland” adından söz ettiren yapımlar arasında.
David Fincher imzalı “Mank” ile oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar’a aday gösterilen “The Trial of the Chicago 7” filmleri de gecenin favorileri arasında.
TRT 2'den canlı yayınlanacak
Akademi Ödülleri, Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2’de canlı yayınlanacak.
01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak, saat 03.00’ten itibaren Oscar Töreni ekranlara getirilecek.
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