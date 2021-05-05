Banksy'nin eserinin satılacağı müzayedede ilk defa kripto para kabul edilecek

İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi, ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin 'Love is in the Air' eserinin satışının yapılacağı müzayedede, ilk kez fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi artmaya devam ediyor.

İngiltere merkezli Sotheby’s Müzayede Evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden ‘Love is in the Air’in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceği ifade edildi.

One of the world's largest auction houses, Sotheby's, will now be accepting #bitcoin for payment.



Banksy's Love Is In The Air will be the first piece of artwork up for auction and available for #bitcoin pic.twitter.com/NIRcwlf15M — Documenting Bitcoin 🟩 (@DocumentingBTC) May 4, 2021

​12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleştirilmesi planlanan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.

Coinbase Global ile anlaşma sağlandı

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan açık artırma için Sotheby's Müzayede Evi'nin, dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu.

Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.