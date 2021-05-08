Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Tarkan ve Sezen Aksu'nun da aralarında olduğu bazı sanatçıların 2020'de paylarına düşen telif gelirlerini almadığını ve işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını istediğini söyledi. Eyüboğlu, "Tarkan'a 'Müzisyenlerin çığlığına kulaklarını tıkayan şımarık' diyenler gerçeği öğrenince özür diler mi? Bekleyip göreceğiz" dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, 'İşsiz müzisyenlere Tarkan'dan gizli destek' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak "Yıldız Tilbe, 2 Mayıs gecesi 01:43'te Twitter’da 'Kış Güneşi'ni söylediği videonun sonunda ne dedi? 'Tarkan pası sana attım. Sen kimi istiyorsan ona at.' Şarkıcının yazdığı da şuydu: 'Ben de Tarkan’a pas atıyorum.' Şarkıcının o paylaşımda ne yazılı ne de sözlü olarak, 'Bu challenge'ın amacı işsiz müzisyenlerin çığlığını duyurmaktır' vurgusu yoktu" hatırlatmasında bulundu.

Bu olayın ardından Sabah yazarı Hıncal Uluç ve Günaydın'dan Mevlüt Tezel'den "Tarkan benim için bitti", "Tarkan ayıp etti" tepkilerinin geldiğini belirten Eyüboğlu, Hürriyet yazarı Ömür Gedik'in ise "Tarkan doğrusunu yaptı" dediğini anlattı.

Gedik ile Uluç arasında yaşanan tartışma sonrası şarkıcı'in sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptığını aktaran Eyüboğlu, şöyle devam etti

"Göçer'in 'Zalimsin Hıncal Ağabey' başlıklı yanıtının satır arasında, 'Tarkan dahil sayısız meslektaşım sessizce ve özveriyle kazandıklarını bağışladılar' diye yazdı. Göçer, MSG yönetiminde o yüzden üstü kapalı geçti, ben açayım.

Tarkan ve Sezen Aksu’nun da aralarında bulunduğu MSG üyesi bazı sanatçılar, 2020 yılında paylarına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını istedi. Bu sanatçıların MSG’den bir isteği vardı, o da bu operasyonun gizli tutulması.

Düne kadar Tarkan'ı, 'Aç müzisyenlerin çığlığına kulaklarını tıkayan 'şımarık'. O müzisyenler sayesinde 'Megastar' oldun' diye eleştirenler, bu gerçeği öğrendikten sonra özür diler mi? Bekleyip göreceğiz."