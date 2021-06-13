İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kadın heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 yılı kazılarının devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti kazılarında 1800 yıllık bir kadın heykeli bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda kadın heykelin çıkarılması sırasında çekilen video da yer aldı.