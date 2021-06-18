Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden ilk fotoğraf

Komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarında, Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı. Yılmaz, gönderisine 'Erşan 1981' notunu düştü.

G.O.R.A. ve Arif V 216 filmlerinde yer alan karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Sitcom tarzında olacak dizide Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alacak. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz, "Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel. Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. İbrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" dedi.