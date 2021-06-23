İlyas Salman: Kardeşimin yanarak ölüşünü izledim

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan İlyas Salman, kardeşlerinden 7'sini yoksulluktan kaybettiğini, bir kardeşinin ise yanarak öldüğüne şahit olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu İlyas Salman, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında 'Dur Bi Dinle' programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

1960 yılında 'Öksüz Mehmet' isimli gösteriyle Yeşilçam'ın kapısını aralayan İlyas Salman, zorlu hayat hikayesini anlattı.

Babasının hamallık yaptığını ve düğünlerde davul çaldığını söyleyen Salman, 11 kardeş olduklarını ancak 7 kardeşini 'yoksulluk hastalığından' kaybettiğini söyledi.

Küçük yaşta birçok travmatik kayıp yaşadığını, bundan dolayı hastalık hastası olduğunu söyleyen Salman, bir kardeşinin yanarak öldüğünü ve o ana şahit olduğunu anlattı.

Henüz 4 yaşındayken annesinin karlı havada su almaya gittiğini söyleyen Salman, kendisinden bir yaş küçük kardeşinin sobanın üstünde kaynayan patatese uzanmaya çalışırken eteğinin tutuştuğunu söyledi.

Çaresizce kardeşinin yanışını izleyen ünlü oyuncu, bu travmayı hayatı boyunca atlatamadığını ve her gece rüyasında o anı gördüğünü ifade etti.