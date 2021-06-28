Yeşilçam'ın ünlü isimleri aynı masada buluştu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

Türk sinemasının 'Sultan' mahlaslı usta oyuncusu Türkan Şoray, 76 yaşına bastı.

Filiz Akın, 'Vesikalı Yarim ve 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gibi kültleşmiş filmlerde rol almasıyla adından söz ettiren usta oyuncunun doğum gününü, Yeşilçam'ın yıldız isimleri bir bir kutladı.

Yeşilçam'ın usta isimleri Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray doğum günü kutlaması için bir araya geldi.

Filiz Akın, doğum günü kutlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim Kraliçe Arkadaşım, bu Coğrafyanın En Güzel Kadını, milyonların gönlünde taht kurmuş Türkan Şoray’ımız; Kızınla, Ailenle, sevdiklerin ve sevenlerinle nice sağlklı, başarılı, bazı günler birlikte olabileceğimiz nice keyifli yılların ;doğum günün kutlu olsun. İyilik dilekleri ve güzel duygular için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.