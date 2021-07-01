MESAM'ın yeni başkanı Recep Ergül oldu

MESAM'da tartışmaların gölgesinde düzenlenen 16. Genel Kurul sonucunda, 'Orhan Gencebay'ın manevi oğlu' olarak bilinen ve 2018'deki kayyum heyetinde olan Recep Ergül, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türkiye'nin ilk ve en çok üyeye sahip müzik meslek birliği olan Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) geçen yılın Mart ayından bu yana ertelenen Olağan Genel Kurul'u, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Gazete Duvar'dan Mahmut Çınar'ın haberine göre Genel Kurul sonucunda başkanlığı, geçmiş yönetimden Orhan Gencebay ile yakınlığıyla tanınan Recep Ergül elde etti. Ergül, 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından MESAM'a atanan kayyum heyetindeydi.

'Değişim ve Reform Grubu', Recep Ergül'ün yanı sıra Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan'ın da aralarında yer aldığı isimlerden oluşuyor.