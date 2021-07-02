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    12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali

    12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202107021044874481-12-uluslararasi-istanbul-opera-festivali-basladi/

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve bu sene 12. gerçekleşecek olan, Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 1 Temmuz akşamı 'Gala Konser' ile açıldı.

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın açılış konuşmasını yaptığı festival, bu sene İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinin büyüleyici atmosferinde sanatseverler ile buluştu.

    İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, 14 Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısının sahneye çıktığı konserde; Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saëns, Messenet, Bizet, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler seslendirildi. Konserin Orkestra Şefi ise Can Okan’dı.

    • Soprano solistler; Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Mezzosoprano solistler; Aylin Ateş, Ferda Yetişer, Tenor solistler; Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Bariton solistler, Caner Akgün, Murat Güney ve Bas solistler Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben sahnedeydi.
      Soprano solistler; Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Mezzosoprano solistler; Aylin Ateş, Ferda Yetişer, Tenor solistler; Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Bariton solistler, Caner Akgün, Murat Güney ve Bas solistler Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben sahnedeydi.
      © AA
    • Konser programında yer alan Tenor Efe Kışlalı ise, sesindeki rahatsızlık nedeniyle sahneye çıkamadığı konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan’ın daveti ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, sahneye çıktı ve 'Manon Lescaut' operasından bir aryayı seslendirerek seyircilerden büyük beğeni aldı.
      Konser programında yer alan Tenor Efe Kışlalı ise, sesindeki rahatsızlık nedeniyle sahneye çıkamadığı konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan’ın daveti ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, sahneye çıktı ve 'Manon Lescaut' operasından bir aryayı seslendirerek seyircilerden büyük beğeni aldı.
      © AA
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    © AA
    Soprano solistler; Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Mezzosoprano solistler; Aylin Ateş, Ferda Yetişer, Tenor solistler; Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Bariton solistler, Caner Akgün, Murat Güney ve Bas solistler Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben sahnedeydi.

    Konser, pandemi nedeni ile uzun süredir canlı konser izleyemeyen seyircilerin özlemini gidererek, yoğun alkışlar ile sonlandı. Gala Konser festival programı içinde 3 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı bir kez daha izlenebilecek.

    12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 4 Temmuz 2021 Salı akşamı Barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği 'BAROK KONSERİ' ile devam edecek.

    8-10-11 Temmuz 2021 (Perşembe, Cumartesi, Pazar) akşamları ise bir festival geleneği olan ve geçtiğimiz sene yeni rejisi ile ilk kez sahnelenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası sahnelenecek.

    Etiketler:
    Festival, İstanbul, Konser, Devlet Opera ve Balesi
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