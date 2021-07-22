Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman

Bir dönem TRT'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman, dün akşam saatlerinde yayınlandı. Orijinal kadroyla tekrar çekilen dizinin yeni sezonu 8 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak.

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği dizinin ana kadrosunda yer alan Ali Atay, Osman Sonat, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin yeni bölümlerde yine izleyici karşısına çıkacak.

Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.

Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi henüz belli değil.