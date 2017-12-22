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    Trump Abu Dabi Veliahtı Nahyan

    Birleşik Arap Emirlikleri, CIA yardımıyla kendi CIA'ini kuruyor

    © AP Photo/ Susan Walsh
    Ortadoğu
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    Türkiye'nin siyasi kriz yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Körfez'de bir casus imparatorluğu kurmak için eski Amerikan casuslarını tuttuğu belirtildi. BAE'nin CIA'in yardımıyla kendi CIA'ini kurması amaçlanıyor. Hedef hem İran hem de İran ya da İhvan bağlantısıyla suçlanan muhalifler.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyid el Nahyan
    © AFP 2017/ NEZAR BALOUT
    BAE’den Türkiye ve İran’a suçlama: Suriye’nin egemenliğini zayıflatıyorlar
    ABD'nin Foreign Policy dergisinin haberine göre Suudi Arabistan'ın en sıkı müttefiği BAE, Körfez'de bir casus imparatorluğu kurmak için ABD'nin eski istihbarat, askeri ve hükümet yetkililerine büyük meblağlar ödüyor. Foreign Policy (FP), Abu Dabi'nin Zayed Limanı yakınında yüzme havuzlu bir villada Batılıların BEA'lilere istihbarat eğitimi verdiğini, Abu Dabi'ye 30 dakika mesafedeki 'Akademi' isimli merkezde de BEA'lilerin CIA'in 'Çiftlik' lakaplı Paery Kampı'nda yapıldığı gibi çatışma eğitiminden geçirildiğini yazdı.

    'GÜNDE 100O DOLAR ARTI VİLLA'

    Eğitimlerle ilgili resmi belgeleri gördüğünü ve sürece müdahil olan eski ABD yetkilileriyle görüştüğünü belirten FP, BAE'nin Batı tipi profesyonel istihbaratçı kadroları yetiştirmek için büyük paralar karşılığı CIA'in ve ABD hükümetlerinin eski yetkililerini tuttuğunu aktardı. Bu kişilerden biri, günde 1000 dolar aldığını, üstüne villa ya da 5 yıldızlı otelde kaldığını söyledi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu
    © AA/
    Türk Dışişleri'nden BAE'ye yanıt: Suriye'deki yıkımın sorumluları, gerçek adresinde aranmalı

    'MÜSLÜMANLARIN BELALISI' LARRY SANCHEZ KURUYOR

    FP'ye konuşan 6 kaynağa göre istihbarat eğitimi operasyonun gerisindeki kilit isim ise eski istihbaratçı Larry Sanchez. CIA'in en gizli servislerinde görev alan Sanchez, CIA ile New York Polis Teşkilatı arasında Müslüman şüphelileri 'terör' eyleminde bulunmadan yakalamaya yönelik çok tartışmalı bir program başlatmasıyla tanınıyor. Program kapsamında New York'taki Müslümanlar camide, kitapçıda, hatta hemen her yerde çok sıkı takibe alınmıştı. Ama medyaya sızması üzerine sivil toplum kuruluşlarının büyük tepki göstediği program, CIA'in ABD içinde kendi yurttaşları hakkında casusluk yapma yetkisi olmadığı için sonunda iptal edildi. 

    BLACKWATER, CLARKE DEVREDE…

    CAGN Global şirketinin CEO'su olan Sanchez ise New York'ta programı başlattığı sırada yakın dostluk kurduğu Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nehyan için son 6 yıldır çalışıyor. Tek başına değil. Başka Batılı profesyonel güvenlikçiler de var. Mesela Irak ve Afganistan'da sivil katliamlarına imza atan ve hakkında savaş suçu ithamları bulunan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Eric Prince, Abu Dabi Veliaht Prensi için yabancı güvenlikçilerden oluşan bir ordu kurduktan sonra faaliyetlerine devam ediyor. Beyaz Saray'ın eski terörle mücadele koordinatörü Richard Clarke da Good Harbor Security Risk Management isimli şirketin CEO'su sıfatıyla Abu Dabi Veliaht Prensi'nin danışmanlığını yapıyor.

    'ABD EĞİTİYOR, YEMEN'E GÖNDERİLİYOR'

    BAE'deki ABD'li eski yetkililer, bir ülkenin kendi istihbarat servislerini kurmak için para karşılığı yabancıları görevlendirmesinin muhtemelen bir başka örneği olmadığı ve emsal oluşturduğu konusunda hemfikir. Kaynaklardan biri ''Hayalleri BAE'nin kendi CIA'ini yaratması'' dedi. Akademi'de ABD'nin özel kuvvetlerinden Yeşil Bereliler'in çatışma eğitimi verdiği BAE'nin daha sonra Yemen'e düzenlenen saldırılarda görevlendirildiği de anlatıldı. Buna göre hedef ülkeler İran, Suriye, Yemen, Katar, Eritre, Libya.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan BAE'ye tepki: Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?

    'ABD HÜKÜMETİ DE RESMEN KATILMIŞ'

    ABD hükümetinin de 2010 ve 2011 yıllarında İranlıların siber saldırı kapasitesine karşı kendi resmi yetkililerini BEA'ya gönderdiği ve yasadışı dinlemeleriyle meşhur ABD'deki Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) bir benzerinin BAE'de kurulmasına yardım ettiği belirtildi. Her şeyini ABD'nin belirlediği BAE'deki versiyonun adı önce Ulusal Elektronik Güvenlik Otoritesi, sonra da Sinyal İstihbarat Kurumu oldu.

    ABD'NİN KABİLİYETLERİNİN SEFERBER EDİLMESİ YASAL MI?

    FP, BAE'nin güvenlik-istihbarat kurumlarını neredeyse sıfırdan inşa ederken ABD ordusu ve istihbaratında on yıllarca görev yapılarak elde edilmiş becerileri satın almasının, ABD açısından yasal soru işaretleri doğurduğunu yazdı. Üstelik ABD'lileri tutan BAE hükümetine bağlı şirket halihazırda FBI soruşturması altında. ABD'nin vatandaşlarının askeri ve istihbarat eğitimi vermesine kısıtlamalar getiren karmaşık düzenlemeleri var. ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri, bu tür eğitimleri 'ihracat' sayıyor. Düzenlemeleri ihlal edenlere dava açılabiliyor. Ancak Sanchez'in CAGN Global'i ABD Dışişleri'nden 'ihracat ruhsatı' almayı başarmış.

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © AFP 2017/ Fayez Nureldine
    'Suudi Veliaht'tan prenslere Amerikan işkencesi'

    DARBE GİRİŞİMİNE DESTEKTEN HIRSIZ SUÇLAMASINA

    Bu yaz BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin hacklenen e-postaları BAE'nin Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin finansörlerinden olduğu iddialarına yol açarken iki ülke arasındaki kriz yeniden tırmandı. Bu hafta BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı Kudüs'le ilgili olarak 'hırsız' olarak niteleyen mesaj paylaşmasına Ankara çok sert tepki gösterdi.

     

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