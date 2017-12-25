Lorde'den İsrail'e konser boykotu

Dünyanın en etkili genç insanları arasında gösterilen Grammy ödüllü şarkıcı ve müzisyen Lorde, İsrail'de vereceği konseri iptal etti.

© AFP 2017/ Ahmad GHARABLI İsrail askeri tokatlama videosundaki üç kadın da gözaltında

İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve işgaline uluslararası desteğin kesilmesi için kampanya yürüten Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi'nin çağrısına kulak veren ünlü müzisyen Lorde, İsrail'de vereceği konseri iptal etti. Konser boykotu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararının BM Genel Kurulu'nda reddedilmesinin ardından geldi. Filistinlilerin protestosuna İsrail askerlerinin müdahalesiyle çıkan çatışmalarda da en az 12 Filistinli ölmüştü.

'ÇOK GÖRÜŞ ALDIM'

Bu ayın başında haziranda Tel Aviv'de konser vereceğini duyurmuş olan Yeni Zelandalı pop yıldızı Lorde de tepkiler karşısında 'şu sıra doğru kararın konseri ertelemek olduğunu' açıkladı. 21 yaşındaki Lorde ''Konuyla ilgili pek çok görüş alışverişi ve tartışmanın ardından ilk yaptığım konser açıklamasından pek gurur duymadığımı itiraf etmek zorundayım'' dedi.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸 — Lorde (@lorde) 21 Aralık 2017

​İSRAİLLİ BAKANDAN ÇAĞRI © AFP 2017/ EDUARDO MUNOZ ALVAREZ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump'ın Kudüs kararı reddedildi

Daha önce Roger Waters, Lauryn Hill ve Elvis Costello gibi müzik dünyasının ağır topları da İsrail'e konser boykotu uygulamıştı. İsrail Kültür Bakanı Miri Regev ise Lorde'ye ''İlk albümünün adı gibi senden —her türlü dışardan dayatılan sanrılı siyasi değerlendirmeden azade- saf bir kahraman olmanı bekliyorum'' sözleriyle kararını değiştirme çağrısı yaptı. Bazı İsrailli sosyal medya kullanıcıları da 'Suriye'ye müdahil Rusya'da konser verirken İsrail'de niye vermediğine' dair tepki gösterdikleri Lorde'yi antisemitizmle suçladı.