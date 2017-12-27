İdam çağrısını yineleyen Liberman: Yahudi kanı ucuz değil, teröristlere hapiste bile yer yok

Filistinlilere idam cezası getirecek olan yasa tasarısını parlamentoya sunması beklenen Liberman, Filistinli Abd'in yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini savunan Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere cesur olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."

Liberman: Death 'only appropriate' penalty for terrorist who killed family https://t.co/LWxuM2GfsW pic.twitter.com/OxEa2aWXJg — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 27, 2017

© AFP 2017/ Ahmad GHARABLI İsrail askeri tokatlama videosundaki üç kadın da gözaltında

​Ramallah kenti yakınlarındaki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'in evini yıkmıştı.

Liberman, tartışmalı idam yasa tasarısının bugün parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacağını açıklamıştı. İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinliler için idam cezası öngören tasarıya ilişkin Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" ifadelerini kullanmıştı.

Tasarının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.