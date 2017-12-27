İdam çağrısını yineleyen Liberman: Yahudi kanı ucuz değil, teröristlere hapiste bile yer yok

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini savunan Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere cesur olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."
Liberman: Death 'only appropriate' penalty for terrorist who killed family https://t.co/LWxuM2GfsW pic.twitter.com/OxEa2aWXJg— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 27, 2017
Liberman, tartışmalı idam yasa tasarısının bugün parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacağını açıklamıştı. İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinliler için idam cezası öngören tasarıya ilişkin Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" ifadelerini kullanmıştı.
Tasarının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.
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