300 Nusra militanı, Şam'ın Batı Guta bölgesinden tahliye ediliyor

Suriyeli bir askeri kaynağın Sputnik'e verdiği demece göre 300 Nusra militanı ve aileleri, militan tahliyelerinin birinci etabı kapsamında Batı Guta bölgesine bağlı Beyt Cin kasabasından ayrıldı.

Militanların Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine geçmesi bekleniyor.

Kaynağın verdiği bilgiye göre militanlar bölgeden ayrılmadan önce karargahlarını ateşe vererek yok etti. Militanlar, bölgedeki mezarlığı da imha etti.

Kaynak, Suriye Kızılayı ile Uluslararası Kızıl Haç örgütlerinin araçlarının militanların konvoyuna refakat ettiğini de belirtti.