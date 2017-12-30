Suriye’de yıl içinde binden fazla yerleşim ateşkese katıldı

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, bu yıl içerisinde ülkede faaliyet gösteren 140’ın üzerinde silahlı grubun ateşkese katıldığını, ayrıca binden fazla yerleşimin de ateşkese dâhil olduğunu duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, “Yılın başından bu yana binden fazla yerleşimle ateşkese katılma anlaşması imzalandı. 140’ın üzerinde silahlı grup lideri, ateşkese katılmayı talep etti” ifadelerine yer verildi.

YIL İÇİNDE ANA OKULLAR VE KREŞLER ONARILDI

Yılın başından bu yana Suriye’de kritik önem taşıyan altyapı tesislerinin yenilendiği kaydedilen açıklamada, şöyle dendi: “Ateşkes İzleme Merkezi’nin ve Suriye’deki yerel yönetimlerinin ortak çalışmaları sayesinde Suriye’de kritik önem taşıyan altyapı tesisleri yenilendi. 88 sağlık kuruluşu, 178 okul, 35 kreş, 152 su ve elektrik altyapı tesisi onarıldı.”

Açıklamada, Merkez’in daha sonraki faaliyetlerinin krizin siyasi yollardan çözüme kavuşturulmasına ve Suriye halkına her türlü yardımı yapmaya yönelik olacağı kaydedildi.

BM’NİN İNSANİ YARDIM KONVOYLARI SON ÇEYREKTE YÜZDE 50 ARTTI

Ateşkes İzleme Merkezi’nin açıklamasında ayrıca Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye’deki gerilimi azaltma bölgelerine ulaştırdığı insani yardım konvoylarının yılın son çeyreğinde yüzde 50 arttığına dikkat çekildi.