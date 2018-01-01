'Filistin'in cesur kızı'nın gözaltı süresi üçüncü kez uzatıldı

Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, 16 yaşındaki Filistinli Temimi ile annesi Neriman'ın, sorgusuna devam edilmesi için üçüncü kez gözaltı sürelerinin 8 gün uzatılmasına karar verildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra, güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor" denildi.
'ORDUNUN ÇALIŞMALARINA KARŞI KOYMAKLA SUÇLANIYOR'
İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi, geçen perşembe günü Temimi ailesinin gözaltı süresini 5 gün uzatmıştı.
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