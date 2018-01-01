İsrail’de, Netanyahu hükümetine dönük yolsuzluk protestoları sürüyor

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan yaklaşık 2 bin İsrailli, ellerinde ‘Rüşvetçiler, dışarı', ‘Ne sağa, ne sola, sadece ileri' yazılı pankartlarla gösteri düzenledi.

Yediot Aharonot gazetesinin yayınladığı haberdeyse, başkentte toplanan göstericilerin hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Başbakan Benyamin Netanyahu'yu protesto ederek, istifaya çağırdığı belirtildi. İsrail'de beşinci dalgası başlayan gösterilerin ayrıca Kudüs, Hayfa ve Afula kentlerinde de düzenlendiği ifade edildi.

Yolsuzluk soruşturmasından polise yedi kez ifade veren Netanyahu'ya karşı kitlesel gösteriler sürüyor. 'Utanç yürüyüşü' adıyla düzenlenen protesto gösterilerinin geçen hafta beşincisi gerçekleştirildi. İsrail genelinde gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı duyuruldu.

7 KEZ İFADE VERDİ

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı. Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, 'iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı' iddialarını içeriyor.