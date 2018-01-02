Esad, Genelkurmay Başkanı'nı Savunma Bakanı yaptı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2012'den beri ilk kez savunma bakanını değiştirdi. Kabine revizyonunda Genelkurmay Başkanı Ali Abdullah Eyüp savunma bakanlığına getirildi.

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2018'deki ilk icraatı bir kararname imzalayarak kabine değişikliğine gitmek oldu. Resmi haber ajansı SANA, Esad'ın savunma, sanayi ve enformasyon bakanlarını değiştirdiğini duyurdu. Buna göre 2012'den beri Savunma Bakanlığını yürüten Korgeneral Fahad Casim el Freyc'in yerine Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ali Abdullah Eyüp atandı. 65 yaşındaki Eyüp de Esad gibi Lazkiyeli.

TEMMUZ 2012'DEKİ SUİKASTIN ARDINDAN

Fahad Casim el Freyc'in selefi Davud Racha, Temmuz 2012'de başkent Şam'da Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısına yönelik intihar saldırısında öldürülmüştü. Esad'ın eniştesi olan Savunma Bakan Yardımcısı Asaf Şevket ve üst düzey askeri yetkililerden General Hasan Türkmani de saldırının kurbanları arasındaydı.

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Enformasyon bakanlığına devlet radyo ve televizyonunun genel müdürü Imad Abdullah Sarah, sanayi bakanlığına Muhammed Mazen Ali Yusuf getirildi. SANA, kabine değişikliğinin nedeniyle ilgili bir açıklamaya yer vermedi.

IŞİD'E KARŞI ZAFER İLANININ ARDINDAN

Revizyon, IŞİD'e karşı Irak'ın ardından Suriye'de de zafer kazanılmasıyla birlikte Suriye'de artık siyasi çözüm sürecine ağırlık verilmesi beklenen döneme denk geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin her iki yakasının IŞİD'cilerden tamaman temizlendiğini duyurmuştu.