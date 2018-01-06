‘ABD İran'a tüm cephelerden saldırmaya çalışıyor'

Rus senatör Klintseviç, ABD’nin muhalefete destek açıklamalarından nükleer anlaşmanın feshine kadar tüm cephelerden İran’a saldırmaya çalıştığını ve bunun yanında Washington’un bu bölgede en çok Rusya, İran ve Türkiye’nin birliğinden rahatsız olduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "ABD'nin ‘(İran rejiminin yaptıkları) not edildi' demesinin ne anlama geldiğini açıklama gereği duymuyorum, Irak ve Libya'yı herkes hatırlar. Fakat ABD'nin BM temsilcisine tüm dünya adına konuşma ve bunun da ötesinde egemen bir ülkeyi tehdit etme hakkını kim verdi?" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN BAŞLICA HEDEFİ RUSYA-İRAN-TÜRKİYE ÜÇGENİ'

Amerikan siyasi geleneğinde çok ileriye bakmanın kabul görmüş bir şey olmadığını belirten Klintseviç, "ABD bugün, son zamanlarda şüphesiz Ortadoğu'da ciddi bir aktör olan İran'ı ‘kuşatma' arzusuyla hareket ediyor. Sonuç olarak ABD için başlıca hedef, bu bölgede Rusya, İran ve Türkiye'nin oluşturduğu birlik üçgeni" diye konuştu.

'HİÇBİR RENKLİ DEVRİM HALKA MUTLULUK GETİRMEDİ'

ABD'de hiç kimsenin İran'ın bir Irak ve Libya olmadığını düşünmediğine dikkat çeken Klintseviç, "Muazzam bir askeri potansiyele sahip olan bu ülkedeki istikrarı bozmak, Ortadoğu'yu sonunda tamamen patlatacak. ABD, İran'ı hukuki zeminden uzaklaştırmak için nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetme konusunda tüm dünyaya şantaj yapmaya bile hazır. Tüm bunlar, tüm cephelerden İran'a yönelik saldırı olarak adlandırılabilir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:"İran'da bugün dışarıdan kışkırtılmaya çalışılan renkli devrimin açıkça jeopolitik nitelikli olduğunu söyleyebilirim. Fakat asıl mesele bu değil. Hiçbir renkli devrim halka mutluluk ya da refah getirmedi, sadece acı ve kanların akmasına neden oldu. İran geçtiğimiz yüzyılın 70'li yıllarında yaşanan İslam devrimi sonrasında, o zaman yapılan ciddi hataları düzelterek daha yeni kendine geliyor ve yeni bir iç çatışma, bu ülke için felaket sonuçlar doğurabilir. İran'a engel olunmamalı, bu ülke kendi sorunlarını rahatlıkla çözer."

Daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran yönetiminin yaptıklarının ‘not edildiğini' söyleyerek, tüm dünyanın Tahran'ın protestolarla ilgili eylemlerini dikkatle takip ettiğini belirtmişti.